Имя Илона Маска фигурирует в новых материалах по делу Эпштейна

Новые опубликованные документы по делу Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что осужденный за сексуальные преступления финансист поддерживал контакты с бизнесменом Илоном Маском, сообщает Politico. Axios отмечает, что документ не является доказательством чего-либо и не связывает предпринимателя с преступной деятельностью.

Имя господина Маска встречается в записях из ежедневного графика финансиста. В документах от 6 декабря 2014 года его имя упомянуто со следующим текстом: «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)». О том, что господин Маск поддерживал контакты с Эпштейном, уже было известно, но это не было отражено в обнародованных документах по делу финансиста, отмечают издания.

Кроме господина Маска, в новых материалах упомянуты предприниматель Питер Тиль и бывший старший советник президента США Стив Бэннон. В записи от 27 ноября 2017 года указано: «Обед в 12:00 с Питером Тилем». В записи от 16 февраля 2019 года — всего за несколько месяцев до смерти Эпштейна — указано: «Завтрак в 7:00 со Стивом Бэнноном».

«Каждому американцу должно быть ясно, что Джеффри Эпштейн дружил с некоторыми из самых влиятельных и богатых людей мира»,— прокомментировала публикацию представительница демократов в Комитете по надзору Палаты представителей Сара Герреро.

Джеффри Эпштейн в 2019 году был обвинен в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. По официальной версии, он покончил с собой в августе того же года в следственном изоляторе на Манхэттене.

