NBC: США атакуют наркокартели в Венесуэле в течение нескольких недель

Армия США планирует начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы уже в течение нескольких недель, сообщил NBC News со ссылкой на источники. Для этого американские военные планируют задействовать беспилотники. В цели Пентагона входит ликвидация лидеров криминальных группировок, а также уничтожение нарколабораторий, сообщили собеседники телеканала.

В Белом доме не подтвердили, но и не опровергли эти планы. Там сослались на заявление президента США Дональда Трампа, который недавно заявил, что Венесуэла «поставляет» в Штаты «членов своих банд, наркоторговцев и наркотики». Он назвал это неприемлемым. В Пентагоне отказались давать комментарии. Как заявили несколько источников, возможная военная эскалация связана с тем, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не предпринимает достаточных мер для пресечения потока наркотиков в США.

По данным телеканала, президент Дональд Трамп пока не одобрил никаких военных действий. При этом, сообщает NBC, США недавно направили в воды региона как минимум восемь кораблей с более чем 4 тыс. военнослужащих и перебросили истребители F-35 в Пуэрто-Рико.

За последние недели американские военные нанесли удары по как минимум трем судам из Венесуэлы, предположительно перевозившим наркотики в США. Николас Мадуро утверждает, что американцы угрожают Венесуэле войной и планируют установить в стране марионеточный режим.