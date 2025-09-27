Власти Польши пообещали не продлевать специальную помощь для украинских беженцев

Президент Польши Кароль Навроцкий накануне продлил специальную помощь для беженцев из Украины, но вместе с тем ужесточил контроль за выплатами социального пособия для иностранцев. Теперь право на помощь зависит от профессиональной деятельности родителей и обучения детей в польских школах. Для некоторых категорий беженцев были сделаны исключения — например, для лиц с инвалидностью.

Как заявил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, специальная помощь для беженцев из Украины была выделена в последний раз. «Больше никакого закона (по этому вопросу.— "Ъ") президент не подпишет. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть к тому, чтобы к гражданам Украины, находящимся на территории Республики Польша, относились также, как ко всем остальным иностранцам»,— заявил господин Богуцкий (цитата по PAP).

Он добавил, что закон, ужесточающий контроль за пособиями, положит конец выплатам тем людям, которые не работают и не живут в Польше, а также тем, чьи дети не учатся в республике. Он отметил, что сегодня «нет никаких оснований и причин» сохранять отдельную помощь для украинцев.