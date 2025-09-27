Минприроды предложило ввести учет и чипирование домашних животных

Минприроды представило на рассмотрение проект закона о государственном учете и маркировке домашних животных. В первую очередь возможные поправки затронут владельцев собак, а перечень других животных, подлежащих учету, позже определит правительство. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Законопроект введет в правовое поле понятия учета и маркирования животных. Данные о питомцах и их владельцах будут бесплатно вноситься в федеральную систему Россельхознадзора. Само маркирование владельцы будут проводить за свой счет. При этом они смогут выбрать способ маркировки — электронный (чипирование) или визуальный, который будет представлять собой, например, специальный ошейник с информацией о животном и хозяине.

«Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных»,— отметили в Минприроды.

Законопроект был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, добавили в Минприроды. Какие именно животные, кроме собак, войдут в перечень обязательного учета, станет известно позже. Питомцев, которые не войдут в этот список, владельцы смогут маркировать по своему желанию.