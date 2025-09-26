Главные новости за 26 сентября. Кавказ

В Ставропольском крае утвердили два региональных проекта по развитию экспорта до 2030 года. Первый проект предусматривает создание и развитие системы продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей за рубежом. Второй направлен на обеспечение и системное развитие инфраструктуры поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса в крае.

Ставропольский край вошел в десятку российских регионов с самым высоким уровнем отказов по заявкам на товарные кредиты в августе 2025 года. Доля отказов в Ставрополье составила 84,7%, что на 1,9 процентного пункта меньше, чем в июле (86,6%).

Госдолг Ставрополья сократится почти на треть — до 20 млрд руб. в 2025 году. Сокращение на 13 млрд руб. происходит за счет списания части задолженности перед федеральным бюджетом. Долги были распределены на кредиты с рассрочкой до 2039 года, однако правительство РФ разрешило списывать их быстрее по условию, что расходы региона направлены на социальную поддержку участников боевых действий и членов их семей в 2024 и 2025 годах.

Сотрудники СК России по Республике Дагестан завершили расследование уголовного дела в отношении владельца автозаправочной станции, при взрывах на которой в 2024 году погибли 13 человек. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики привлек к субсидиарной ответственности учредителя ООО Фирма «Орк», которое занимается строительством автомобильных дорог, Джумала Оекова на сумму 296,7 млн руб. При этом суд приостановил производство.

В 2025 году прокуратура Ставропольского края возвратила в региональный бюджет более 250 млн руб. незаконно полученных грантов и субсидий. С учетом штрафов, компенсаций и прочих мер общая сумма выведенных из нелегального оборота средств превышает 0,5 млрд руб.