В Ставропольском крае утвердили программы развития экспорта до 2030 года

В Ставропольском крае утвердили два региональных проекта по развитию экспорта до 2030 года. Об этом сообщил министр экономического развития Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Первый проект предусматривает создание и развитие системы продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей за рубежом. Второй направлен на обеспечение и системное развитие инфраструктуры поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса в крае.

По задумке авторов, программы должны создать дополнительную инфраструктуру и устойчивую систему партнерских отношений с иностранными государствами. В рамках проектов планируется также внедрить механизмы наставничества между крупным и средним бизнесом с малыми предприятиями.

Решения должны решить несколько ключевых задач: в первую очередь повысить узнаваемость ставропольской продукции на мировом рынке в связи с растущим спросом на локальные бренды, а также увеличить вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства во внешнеэкономической деятельности из-за недостаточных знаний.

По данным региональных властей, показатели объемов экспорта в крае растут. Ставропольская продукция поставляется в более чем 120 стран мира, а общий объем поставок продукции составил свыше $1,1 млрд в 2024 году. По итогам жатвы зерновых и зернобобовых в этом году в крае собрали более 10 млн т.

Константин Соловьев