Прокуратура Ставрополья с начала года вернула в бюджет полмиллиарда рублей

В 2025 году прокуратура Ставропольского края под руководством прокурора Юрия Немкина возвратила в региональный бюджет более 250 млн руб. незаконно полученных грантов и субсидий. С учетом штрафов, компенсаций и прочих мер общая сумма выведенных из нелегального оборота средств превышает 0,5 млрд руб., следует из отчета ведомства.

Надзорное ведомство выиграло 24 арбитражных иска, включая признание недействительными 11 контрактов на ремонт муниципальных учреждений в Ставрополе, которые были заключены с единственным поставщиком без конкурсных процедур. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с коммерческой компании более 217 млн руб. незаконно полученных субсидий. Прокуратура участвовала более чем в 50 арбитражных спорах, чтобы препятствовать легализации преступных доходов и нарушениям налогового законодательства.

Также ведомство предотвратило утрату государственной собственности на 7,4 тыс. гектаров земель, пресекло попытки уйти от ответственности за картельные сговоры на сумму свыше 79 млн руб. и заблокировало вывод из региона 2,7 млн долларов в другие страны.

Станислав Маслаков