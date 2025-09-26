Ставрополье попало в десятку регионов по отказам в кредитах

Ставропольский край вошел в десятку российских регионов с самым высоким уровнем отказов по заявкам на товарные кредиты в августе 2025 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доля отказов в Ставрополье составила 84,7%, что на 1,9 процентного пункта меньше, чем в июле (86,6%). На федеральном уровне наибольшее число отказов зафиксировали в Кемеровской области (86,2%), Омской (85,8%) и Краснодарском крае (85,7%), а Москва оказалась на 30-м месте с 80,1% отказов.

Снижение отказов происходит на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики регулятора, которая ограничивает аппетит банков к риску. Кредиторы отдают предпочтение заемщикам с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой. В связи с этим потенциальным заемщикам рекомендуют внимательно следить за своим кредитным досье.

Основной причиной высокой доли отказов эксперты называют ужесточение ограничений и повышение процентных ставок по кредитам. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до года в мае 2025 года достигла 29,22%, что превышает показатели предыдущих лет. Жители Ставрополья стали осторожнее брать кредиты, откладывая крупные покупки и предпочитая накапливать свободные средства, если таковые имеются. Аналитики связывают снижение кредитной активности с намерением регулятора охладить кредитный рынок, что способствует снижению потребительского спроса и замедлению инфляции. За год жители края увеличили свои сбережения на 19%, разместив на счетах более 545 млрд рублей.

Станислав Маслаков