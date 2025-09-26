Федеральный центр списал треть госдолга Ставропольского края

Госдолг Ставрополья сократится почти на треть — до 20 млрд руб. в 2025 году. Об этом заявила министр финансов региона Лариса Калинченко на заседании краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сокращение на 13 млрд руб. происходит за счет списания части задолженности перед федеральным бюджетом. Долги были распределены на кредиты с рассрочкой до 2039 года, однако правительство РФ разрешило списывать их быстрее по условию, что расходы региона направлены на социальную поддержку участников боевых действий и членов их семей в 2024 и 2025 годах.

Ставропольский край активно использовал эту возможность, поскольку значительные суммы были перенаправлены на эти цели. После списания долговая нагрузка региона на бюджет снизится до 15% от объема налоговых и неналоговых доходов. Это должно укрепить финансовую устойчивость края и позволить высвободить ресурсы.

Списание проводится по распоряжению правительства РФ № 1538-р от 12 июня 2025 года. Кроме Ставрополья, аналогичные меры были применены к Алтайскому краю и республике Адыгея. Общий объем списания по трем регионам составил 15,6 млрд руб.

Станислав Маслаков