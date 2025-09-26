В школе Фороса возобновили занятия после атаки БПЛА

В Форосской средней школе им. Терлецкого, пострадавшей в результате атаки беспилотника, возобновили учебный процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования, науки и молодежи Крыма.

Занятия проходят во втором крыле здания, которое не пострадало. Пищеблок оказался поврежден, питание школьников обеспечивает Симеизская средняя школа, выделив специальное помещение более чем на 60 посадочных мест.

В школе обучается 208 детей. В ведомстве отметили, что ученики «рады возможности продолжить обучение в привычном формате».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 22 сентября на поселок Форос произошла массированная атака БПЛА. Удар дронов нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос», также было повреждено здание местной школы.

На лечении в больнице остаются 14 из 16 пострадавших после налета украинских беспилотников. Три человека погибли.

Глава Ялты Янина Павленко намерена обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову с ходатайством о введении режима чрезвычайной ситуации республиканского уровня после налета БПЛА. В населенном пункте уже действует режим ЧС муниципального уровня.

Анна Гречко