В больнице остаются 14 из 16 пострадавших при атаке БПЛА на поселок Форос

На лечении в больнице остаются 14 из 16 пострадавших после атаки украинских беспилотников на поселок Форос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета министров республики.

В результате атаки БПЛА пострадали 16 человек. Три человека погибли.

Два пациента находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 22 сентября на поселок Форос Республики Крым произошла массированная атака беспилотников. Удар дронов нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос», также повреждено здание местной школы.

Глава Ялты Янина Павленко намерена обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову с ходатайством о введении режима чрезвычайной ситуации республиканского уровня после атаки беспилотников. В населенном пункте уже действует режим ЧС муниципального уровня.

