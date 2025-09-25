Главные новости за 25 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове задержан местный житель, требовавший с владельца аптечной сети 3 млн руб. за якобы покровительство, представившись сотрудником полиции. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Государственному инспектору безопасности дорожного движения отделения №1 МРЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области предъявлено обвинение в получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Прокуратура Семикаракорского района Ростовской области установила, что 150 педагогам отдел образования недоплачивал зарплату. После вмешательства надзорного органа учителям произведен перерасчет и возвращена вся удержанная сумма. Размер недоплаченной суммы составил 2,5 млн руб.

Администрация Ростова-на-Дону не запросила у области деньги на строительство нового корпуса Центральной городской больницы им. Н. А. Семашко.

В Волгодонске сегодня, 25 сентября отгрузила корпус реактора для четвертоэнергоблока турецкой АЭС «Аккую». Оборудование отправил донской завод «Атоммаш».

С января по август 2025 года банковские системы мониторинга и искусственный интеллект (ИИ) помогли уберечь от мошенников 90 млн руб. сбережений жителей Ростовской области.