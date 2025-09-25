Власти Ростова пока не запросили деньги на строительство нового корпуса ЦГБ
Администрация Ростова-на-Дону не запросила у области деньги на строительство нового корпуса Центральной городской больницы им. Н. А. Семашко. Об этом пишет 161.RU со ссылкой на региональный минздрав.
Фото: https://ok.ru
В редакции отметили, что министерство готово поддержать соответствующую инициативу при формировании запроса от городских властей. Впервые об идее возведения объекта заявили при в 2018 году при Виталии Кушнареве. В последний раз об отделении заявлял бывший глава города Алексей Логвиненко, предоставив в 2023 году эскиз восьмиэтажного здания и стоимость в 20 млрд руб. (в соответствии с ценообразованием 2020 года).