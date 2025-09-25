Власти Ростова пока не запросили деньги на строительство нового корпуса ЦГБ

Администрация Ростова-на-Дону не запросила у области деньги на строительство нового корпуса Центральной городской больницы им. Н. А. Семашко. Об этом пишет 161.RU со ссылкой на региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://ok.ru Фото: https://ok.ru

В редакции отметили, что министерство готово поддержать соответствующую инициативу при формировании запроса от городских властей. Впервые об идее возведения объекта заявили при в 2018 году при Виталии Кушнареве. В последний раз об отделении заявлял бывший глава города Алексей Логвиненко, предоставив в 2023 году эскиз восьмиэтажного здания и стоимость в 20 млрд руб. (в соответствии с ценообразованием 2020 года).

Константин Соловьев