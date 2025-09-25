ФСБ задержала жителя Ростова за вымогательство у аптечной сети 3 млн рублей

В Ростове задержан местный житель, требовавший с владельца аптечной сети 3 млн руб. за якобы покровительство, представившись сотрудником полиции. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Ростов» из собственного источника в правоохранительных органах, задержанным оказался 33-летний ростовчанин Дмитрий Василенко.

«Фигурант потребовал 3 млн руб. от владельца одной из аптечных сетей за непроведение в отношении последнего оперативно-разыскных мероприятий и общее покровительство. В действительности он не обладал реальной возможностью исполнить свои обязательства»,— отметили в ФСБ.

По данным источника, решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону фигурант помещен под стражу на два месяца.

Наталья Белоштейн