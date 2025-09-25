По требованию прокуратуры 150 учителям Дона выплатили 2,5 млн рублей
Прокуратура Семикаракорского района Ростовской области установила, что 150 педагогам отдел образования недоплачивал зарплату. После вмешательства надзорного органа учителям произведен перерасчет и возвращена вся удержанная сумма. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Установлено, что педагогам 24 школ района заработная плата начислялась в пониженном размере. Это явилось основанием для внесения в отдел образования районной администрации представления об устранении нарушений закона»,— отметили в ведомстве.
Размер недоплаченной суммы составил 2,5 млн руб.