В Ростове сотрудника Госавтоинспекции обвинили во взяточничестве

Государственному инспектору безопасности дорожного движения отделения №1 МРЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области предъявлено обвинение в получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле-сентябре 2025 года фигурант, используя свое должностное положение, через посредника получал деньги за ускорение регистрационно-экзаменационных процедур. Общая сумма взяток составила более 300 тыс. руб.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в совершении коррупционного преступления.

На время следствия фигурант заключен под домашний арест.

Наталья Белоштейн

