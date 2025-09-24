Главные новости за 24 сентября. Кавказ

Завершены проектно-изыскательские работы по созданию газохимического комплекса в Буденновском районе Ставропольского края. Мощность будущего предприятия составит до 2,9 млн тонн продукции в год. В строительство вложат около 160 млрд руб.

В Карачаево-Черкесии открылся самый высокий подвесной мост в России. Аттракцион разместили на верхней станции канатной дороги «Орбита» курорта «Архыз» на высоте 3 тыс. м над уровнем моря. Длина конструкции составляет 100 м.

В январе-июле 2025 году у малого и среднего бизнеса Северной Осетии госкомпании закупили товары и услуги почти на 2,5 млрд руб., что на 570 млн руб. больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На заседании координационного совета по инвестициям власти Ставрополья согласовали строительство нового регионального индустриального парка в Зеленокумске Советского округа и запуск двух промышленных предприятий в окрестностях краевой столицы.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики обязал сельхозкооператив «Система» вернуть 10 млн руб. субсидий и признал недействительным соглашение о их предоставлении.

Рост производства тепличных овощей в Кабардино-Балкарии связан с вводом крупного агропроекта. В 2019 году аграрии собрали 10,5 тыс. т овощей закрытого грунта, а к 2025 году объем вырос почти в четыре раза — до 39 тыс. т.