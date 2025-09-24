Минсельхоз КЧР через суд вернул 10 млн рублей субсидий

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики обязал сельхозкооператив «Система» вернуть 10 млн руб. субсидий и признал недействительным соглашение о их предоставлении. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал недействительным соглашение от 5 августа 2022 года о предоставлении субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому кооперативу «Система». Документ был заключен между региональным минсельхозом и кооперативом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Система» зарегистрировано в 2018 году в ауле Бесленей (КЧР). Основной вид деятельности — выращивание картофеля. Председатель — Мурат Джаубаев.

С кооператива «Система» взыскали в пользу Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 10 млн руб., которые организация получила по соглашению.

Решение можно обжаловать в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ессентуках в течение месяца после изготовления документа в полном объеме. Жалобу необходимо подавать через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в Черкесске.

Тат Гаспарян