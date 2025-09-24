Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Госкомпании приобрели у МСП Северной Осетии товары на 2,5 млрд рублей

В январе-июле 2025 году у малого и среднего бизнеса Северной Осетии госкомпании закупили товары и услуги почти на 2,5 млрд руб., что на 570 млн руб. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным на сентябрь этого года, в регионе числятся 228 поставщиков среди МСП.

«В России для компаний с госучастием действует обязательная 25% квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Эти меры направлены на поддержку небольших предприятий, стимулирование конкуренции и развитие экономики путем обеспечения им доступа к государственным и корпоративным закупкам на равных условиях с крупными игроками»,— пояснил глава республики.

Сергей Меняйло добавил, что эти меры помогают малым и средним компаниям получать заказы и создавать рабочие места.

Наталья Белоштейн

