В КБР производство тепличных овощей выросло вчетверо за пять лет

Рост производства тепличных овощей в Кабардино-Балкарии связан с вводом крупного агропроекта. В 2019 году аграрии собрали 10,5 тыс. тонн овощей закрытого грунта, а к 2025 году объем вырос почти в четыре раза — до 39 тыс. тонн, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основной вклад обеспечил тепличный комплекс ООО «Чегем Агро», первая очередь которого начала работать в 2023 году на площади 37,6 га. Предприятие ежегодно выращивает более 13 тыс. тонн томатов и сохраняет объемы на стабильном уровне.

Власти республики называют проект прорывным: новая агроплощадка заметно увеличила долю региона на российском рынке тепличной продукции и подтвердила экономическую эффективность.

Станислав Маслаков