Глава Ставрополья анонсировал строительство нового промпарка и двух заводов

На заседании координационного совета по инвестициям власти Ставрополья согласовали строительство нового регионального индустриального парка в Зеленокумске Советского округа и запуск двух промышленных предприятий в окрестностях краевой столицы, написал в своем канале губернатор региона Владимир Владимиров.

В анонсе говорится, что индустриальный парк будет специализироваться на хранении и переработке сельхозпродукции. Инвесторы уже заявили о готовности разместиться на территории. Для полноценного запуска региональные власти подключат объект к инженерным сетям.

Параллельно вблизи Ставрополя начнется строительство завода по выпуску бытового и промышленного оборудования. Проект предусматривает производство генераторов, компрессоров, холодильных установок и другой техники. В краевой столице также одобрен проект нового предприятия, которое займется выпуском трансформаторных подстанций и электротехнического оборудования. По обоим заводам администрация помогает инвесторам с подбором площадок. Ввод объектов запланирован после 2030 года.

Кроме того, инвесторы расширят интенсивный яблоневый сад еще на 12 гектаров в Кочубеевском округе и вложатся в строительство туристического глэмпинга в окрестностях Пятигорска. По словам Владимира Владимирова, проекты создадут новые рабочие места и повысят привлекательность региона для частного капитала.

Станислав Маслаков