Главные новости за 23 сентября. Кавказ

Банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 руб. Новая банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Еще в 2022 году региональная рабочая группа предложила список городских достопримечательностей. В конце сентября Консультативный совет при ЦБ обсудит окончательный перечень символов. После этого ведомство проведет общественное онлайн-голосование.

В Кисловодске начали проектирование двух новых котельных — первых с начала 1990х годов. Их планируют ввести в эксплуатацию к отопительному сезону 2026-2027 годов, сообщил мэр города Евгений Моисеев. Речь идет о двух модульных теплоисточниках: мощностью 12,8 МВт на улице Садовой и 72 МВт на улице Набережной.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение в работе компании, добывающей полезные ископаемые в Труновском округе. Прокуратура возбудила дело по статье 7.1 КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 50 тыс. руб.

В отношении жителя Дербента следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану. В августе 2025 года фигурант привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики запрещенного на территории России движения.

Власти Северной Осетии приостановили запланированное на этот год повышение окладов государственных служащих в 1,5 раза. Решение затронет несколько тысяч сотрудников республиканских министерств и ведомств, сообщила врио министра финансов Северной Осетии Оксана Карова на заседании парламента.

Поголовье скота в Северной Осетии продолжает снижаться, следует из данных Северо-Кавказстата. Несмотря на общее падение стада, производство животноводческой продукции выросло. За январь-август хозяйства республики выработали 32 тыс. т мяса в живом весе, что на 2% превышает уровень прошлого года. Объем молока увеличился на 0,5%, до 170,4 тыс. т, яиц — на 1,2%, до 51,6 млн штук.