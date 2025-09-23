В Труновском округе Ставрополья недропользователя наказали за захват земель

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение в работе компании, добывающей полезные ископаемые в Труновском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры СК.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Фирма имела лицензию и разрабатывала карьер, но при расширении производства незаконно заняла 8,7 гектара земель сельхозназначения. На спорной территории компания возвела капитальные строения и разместила спецтехнику.

Прокуратура возбудила дело по статье 7.1 КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 50 тыс. руб.

В 2024-2025 годах прокуроры края выявляли аналогичные нарушения на участках в Изобильненском и Петровском округах. Штрафы для юридических лиц по этой статье составляют от 20 тыс. до 200 тыс. руб., Восстановление прав на землю обычно требует демонтажа построек и освобождения территории.

Станислав Маслаков