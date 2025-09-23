ЦБ выпустит новую 500-рублевую купюру с символами Пятигорска
Банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Сергея Белова.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По словам чиновника, купюра сохранит традиционную сиренево-фиолетовую гамму, как у банкнот образца 1997 года. Центробанк придерживается старой палитры, чтобы номиналы легко отличались друг от друга.
Новая банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Еще в 2022 году региональная рабочая группа предложила список городских достопримечательностей. В конце сентября Консультативный совет при ЦБ обсудит окончательный перечень символов. После этого ведомство проведет общественное онлайн-голосование.
Сергей Белов уточнил, что ЦБ приостановил проект по 500-рублевой купюре, пока завершал выпуск новой банкноты номиналом 1 000 руб.