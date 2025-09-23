В Северной Осетии заморозили повышение окладов чиновников

Власти Северной Осетии приостановили запланированное на этот год повышение окладов государственных служащих в 1,5 раза. Решение затронет несколько тысяч сотрудников республиканских министерств и ведомств, сообщила врио министра финансов Северной Осетии Оксана Карова на заседании парламента.

По расчетам Минфина региона, рост выплат увеличил бы нагрузку на казну более чем на 1 млрд руб. в год и поставил под угрозу соблюдение требований Бюджетного кодекса о нормативах расходов на содержание органов власти.

В 2024 году РСО направила на зарплаты чиновников около 6,2 млрд руб., что составило свыше 15% всех расходов республиканского бюджета. Всего же консолидированный бюджет Северной Осетии в том году достиг 88 млрд руб., из которых около 65% составили трансферты из федерального центра. В 2025 году доходная часть запланирована в пределах 92 млрд руб., при этом почти две трети формируется за счет дотаций.

Заморозка надбавок продлится до конца 2025 года. Власти намерены вернуться к вопросу в начале 2026 года, когда будут формировать новый трехлетний бюджет.

Станислав Маслаков