В Северной Осетии на 40% сократилось поголовье овец, коз и свиней

Поголовье скота в Северной Осетии продолжает снижаться, следует из данных Северо-Кавказстата.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На конец августа в хозяйствах всех категорий насчитывалось 95 тыс. голов крупного рогатого скота — на 4% меньше, чем годом ранее. Число коров уменьшилось на 4,7%, до 39,2 тыс. голов. Куда более значительно сократилось поголовье мелкого скота: численность овец и коз упала на 40,2%, до 81,5 тыс. голов, свиней — на 40%, до 7,5 тыс. При этом птицеводство потеряло 3,9%, до 1,12 млн голов.

Несмотря на общее падение стада, производство животноводческой продукции выросло. За январь-август хозяйства республики выработали 32 тыс. т мяса в живом весе, что на 2% превышает уровень прошлого года. Объем молока увеличился на 0,5%, до 170,4 тыс. т, яиц — на 1,2%, до 51,6 млн штук.

Станислав Маслаков