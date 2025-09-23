Кисловодск впервые за три десятилетия построит новые котельные

В Кисловодске начали проектирование двух новых котельных — первых с начала 1990х годов. Их планируют ввести в эксплуатацию к отопительному сезону 2026-2027 годов, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Подрядчика для разработки проектносметной документации выбрали по конкурсу в рамках 44ФЗ. Компания уже приступила к работе. Речь идет о двух модульных теплоисточниках: мощностью 12,8 МВт на улице Садовой и 72 МВт на улице Набережной. Администрация Кисловодска оформила земельные участки и передала их в краевое министерство имущественных отношений. Заключены договоры технологического присоединения с организациями водо-, газо- и электроснабжения.

Проект должен снизить дефицит тепловой мощности и решить проблему перебоев горячего водоснабжения. По официальным данным, город за последние десятилетия остро испытывал нехватку современных теплогенерирующих мощностей. Евгений Моисеев заявил, что у проекта высокая сложность из-за числа вовлеченных ведомств и масштабов работ, но сроки ввода остаются прежними.

Станислав Маслаков