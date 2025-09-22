Главные новости за 22 сентября. Кавказ

Задержание экс-депутата Госдумы и бывшего заместителя председателя правительства Крыма Руслана Бальбека произошло в Кабардино-Балкарской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд уже избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Конкурсный управляющий Павел Рыбин объявил о продаже имущества должника ФГУП «Главное строительное управление ФСИН России». Начальная стоимость лота составляет 72,5 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края частично удовлетворил иск администрации Левокумского муниципального округа к ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Левокумского района» о возмещении экологического ущерба. Суд обязал коммунальную компанию выплатить в местный бюджет 1,7 млрд руб. за загрязнение земель сельскохозяйственного назначения.

В Дагестане из-за ливней по состоянию на 10:00 сегодня, 22 сентября, остаются закрытыми дороги в Кайтагском и Чародинском районах.

В Дербенте следователями организована проверка по факту смерти студентки одного из колледжей. Информация о том, что во время урока физкультуры девушка потеряла сознание, распространилась в социальных сетях. Отмечается, что, несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти студентку не удалось.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа согласился с доводами Генпрокуратуры и перенес разбирательство по спору между компаниями «Русмаркет» и «Энергия и К» из Ставропольского края в Арбитражный суд Ростовской области.