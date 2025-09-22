На Ставрополье суд взыскал с коммунальщиков 1,7 млрд рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд Ставропольского края частично удовлетворил иск администрации Левокумского муниципального округа к ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Левокумского района» о возмещении экологического ущерба. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд обязал коммунальную компанию выплатить в местный бюджет 1,7 млрд руб. за загрязнение земель сельскохозяйственного назначения. Изначально администрация требовала взыскать 2,5 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Левокумского района» зарегистрировано в 2007 году в селе Левокумское Ставропольского края. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Учредителями организации являются Виктор Сушко и Геннадий Раскладкин. Выручка предприятия за 2023 год составил 286 тыс. руб.

Ущерб нанесен почвам участка площадью 589 тыс. кв. м в Левокумском районе поселка Новокумский. За порчу основного земельного массива коммунальщики заплатят 1,4 млрд руб. Еще 307 млн руб. составляет компенсация за загрязнение водоохранной зоны площадью 9,4 тыс. кв. м.

В остальной части исковых требований суд отказал администрации округа.

Тат Гаспарян