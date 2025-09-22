В Дагестане из-за ливней остаются заблокированными две дороги

В Дагестане из-за ливней по состоянию на 10:00 сегодня, 22 сентября, остаются закрытыми дороги в Кайтагском и Чародинском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

В Кайтагском районе на дороге Маджалис – Варсит – Шиланша в субботу, 20 сентября, река Уллучай вышла из берегов и размыла временный мост. Переправа была возведена на время реконструкции основного моста. Восстановительные работы начнутся после спада воды в реке. Для автомобилистов организован объезд через Табасаранский район протяженностью в 29 км по маршруту: Маджалис – Варсит – Шиланша – Варсит – Кирцик – Пиляки – Хурик с выходом на трассу Хучни – Хараг.

В Чародинском районе накануне, 21 сентября, около 13:00 на подъезде к селу Хурух произошел обвал скальных пород. На месте дежурит бульдозер, однако расчистка не проводится из-за продолжающегося камнепада.

На остальных дорогах в республике движение не ограничено. Дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в четырех районах Дагестана перекрыли дороги из-за непогоды и оползней.

Константин Соловьев