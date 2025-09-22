СК установит причины смерти студентки на уроке физкультуры в колледже Дербента
В Дербенте следователями организована проверка по факту смерти студентки одного из колледжей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Информация о том, что во время урока физкультуры девушка потеряла сознание, распространилась в социальных сетях. Отмечается, что, несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти студентку не удалось.
«По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.