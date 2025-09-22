Суд по делу Магомеда Каитова перенесли из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа согласился с доводами Генпрокуратуры и перенес разбирательство по спору между компаниями «Русмаркет» и «Энергия и К» из Ставропольского края в Арбитражный суд Ростовской области, пишет «КоммерсантЪ».

По версии надзорного ведомства, «Русмаркет», входящий в структуру экс-главы ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова, участвовал в фиктивной сделке: по заказу «Энергии и К» компания построила в Ставрополье 25 вышек связи за 92 млн рублей, но оформила объекты только на себя и вывела в теневой оборот около 100 млн руб.

Прокуратура считает, что реализация схемы стала возможной из-за связей: мать главы «Русмаркета» Даниила Лысенко — председатель Арбитражного суда Ставрополья Лариса Лысенко, поручила иск судье Марине Керимовой, соратнице по совместной работе больше 30 лет. Ведомство отмечает, что решение о рассмотрении дела приняла коллегия судей вопреки нормам, а сама Лариса Лысенко, по данным прокуратуры, препятствовала получению информации ФНС.

Изначально суд первой инстанции и апелляция поддержали «Энергию и К», но после кассационной жалобы прокуратуры решение отменили и направили на новое рассмотрение. Сейчас Генпрокуратура через суд в Москве требует конфискации активов, приобретенных, по ее мнению, за счет преступных схем Каитова. Процесс пройдет в Ростове для исключения конфликта интересов и обеспечения беспристрастного разбирательства.

Станислав Маслаков