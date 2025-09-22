Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму остаются в тяжелом состоянии

В результате удара беспилотников по поселку Форос в Республике Крым госпитализировали 12 человек. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным ФМБА, один пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, четырем проведены операции, одному потребовалось переливание крови. Дети среди пострадавших отсутствуют.

В агентстве уточнили, что помощь была организована в кратчайшие сроки: к работе подключились 47 специалистов. Также были развернуты четыре операционные, направлены специализированные бригады скорой помощи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке БПЛА в Форосе пострадали 16 человек, трое погибли. Повреждения получили школа и объекты санатория «Форос». По данным Минобороны России, удар был нанесен фугасными боезарядами по территории курортной зоны, где отсутствуют военные объекты.

Анна Гречко