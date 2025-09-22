Жительница Севастополя пострадала в результате атаки БПЛА на санаторий «Форос»

В результате атаки украинских беспилотников прошлой ночью пострадала 58-летняя жительница Севастополя, отдыхавшая в санатории «Форос». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Пострадавшая получила осколочное ранение конечности. Врачи квалифицируют ее состояние как средней тяжести. Сейчас она находится в травматологическом отделении больницы.

Глава Севастополя поручил департаменту здравоохранения связаться с супругом пострадавшей, чтобы после выписки организовать прохождение реабилитации женщины на базе медучреждений Севастополя. Ситуация находится на контроле Михаила Развожаева.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки украинских беспилотников в Республике Крым в ночь на 22 сентября пострадали 16 человек, погибли трое. Удар дронов нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты, также повреждено здание местной школы. Четверо пострадавших в результате случившегося остаются в тяжелом состоянии, двое находятся в реанимации.

Алина Зорина