Жители более 20 регионов отправили заявки на форум Жоги «Патриоты Урала» в ЯНАО

Организаторы четвертого форума «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) приняли заявки волонтеров и гражданских активистов из более 20 регионов России, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в своем Telegram-канале. «Радует, что наша инициатива выходит за пределы УрФО и расширяет географию. Уже поданы заявки от патриотов из Татарстана, Москвы, Калининграда, Омска, Ростова-на-Дону, Донбасса, Бурятии, Санкт-Петербурга и даже Камчатки»,— написал он.

Господин Жога добавил, что помимо образовательной части и пленарной сессии на форуме в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) организуют демонстрацию новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы от ведущих производителей Урала.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). Третий форум на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге собрал более 600 человек из 10 регионов России.

Форум пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое. Его участники обсудят темы социального проектирования и грантовой поддержки волонтерских инициатив, медиадобровольчество и информационную поддержку СВО.

