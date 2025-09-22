Путин о ДСНВ, «разрушительных шагах» Запада и новой гонке вооружений
Президент РФ заявил, что ДСНВ будет соблюдаться после истечения срока договора
Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности. Президент говорил о «разрушительных шагах» Запада, угрозах мировой безопасности и последствиях отказа от ДСНВ. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
- Разрушительные шаги Запада существенно подорвали основы диалога стран с ядерным оружием.
- РФ готова придерживаться ДСНВ в течение года после истечения в феврале 2026 года срока его действия.
- Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным.
- Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать.
- РФ в состоянии ответить на любые угрозы с помощью военной техники.
- Россия не заинтересована в гонке вооружений.