Путин о ДСНВ, «разрушительных шагах» Запада и новой гонке вооружений

Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности. Президент говорил о «разрушительных шагах» Запада, угрозах мировой безопасности и последствиях отказа от ДСНВ. Главные заявления — в подборке «Ъ».

