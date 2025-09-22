Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин о ДСНВ, «разрушительных шагах» Запада и новой гонке вооружений

Президент РФ заявил, что ДСНВ будет соблюдаться после истечения срока договора

Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности. Президент говорил о «разрушительных шагах» Запада, угрозах мировой безопасности и последствиях отказа от ДСНВ. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

  • Разрушительные шаги Запада существенно подорвали основы диалога стран с ядерным оружием.
  • РФ готова придерживаться ДСНВ в течение года после истечения в феврале 2026 года срока его действия.
  • Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным.
  • Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать.
  • РФ в состоянии ответить на любые угрозы с помощью военной техники.
  • Россия не заинтересована в гонке вооружений.

Новости компаний Все