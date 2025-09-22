Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений

Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и дальнейшего наращивания напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов»,— сказал президент на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза (цитата по сайту Кремля).

По этой причине Владимир Путин считает оправданным сохранить статус-кво, достигнутый благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях. Президент выразил готовность придерживаться «центральных» количественных ограничений по договору и после 5 февраля 2026 года — когда истечет срок соглашения.

