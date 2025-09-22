Путин: разрушительные шаги Запада подорвали диалог между ядерными державами

Фундамент взаимодействия между странами с ядерным оружием был существенно подорван, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это произошло из-за разрушительных шагов со стороны Запада.

«Она (стратегическая стабильность в мире.—"Ъ"), к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка»,— подчеркнул господин Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства во время заседания сделает несколько важных заявлений. При этом детали встречи с членами Совбеза господин Песков не уточнял.