Путин: РФ готова придерживаться ДСНВ в течение года после истечения его срока

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова придерживаться центральных ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после февраля 2026 года — когда истечек срок этого соглашения. По его словам, отказ от договора стал бы ошибкой.

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время заседания Совета безопасности Владимир Путин подчеркнул, что это решение будет эффективным, если США будут действовать так же, и «не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания». Президент поручил профильным ведомствам наблюдать за действиями американской стороны в этой сфере.

До февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Однако на фоне конфликта вокруг Украины этот диалог по инициативе США был прерван. В июне 2023 года администрация Джо Байдена предложила России вернуться к теме контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков, однако власти РФ сочли неприемлемым вычленение этих вопросов из всей суммы острых противоречий между Москвой и Вашингтоном, включая конфликт вокруг Украины. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Москве заявили о необходимости восстановления диалога с США по стратегической стабильности.

На данный момент ДСНВ действует ограниченно. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в нем, объяснив свое решение двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. При этом власти РФ объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором. Речь идет о 700 единицах для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них и 800 единицах для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. США поступили так же.

Лусине Баласян, Елена Черненко