Путин: ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. По его словам, в результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием.

«В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах»,— сказал Владимир Путин.

Вместе с тем российский президент заявил, что отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стал бы ошибкой. В связи с этим он заявил о готовности России придерживаться этого соглашение еще год после февраля 2026 года, когда истекает срок ДСНВ.

Лусине Баласян