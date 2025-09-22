Путин: полный отказ от ДСНВ стал бы ошибочным

Президент Владимир Путин заявил, что полный отказ от наследия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стал бы ошибочным. Он также сказал, что Россия готова в течение года придерживаться центральных количественных ограничений ДСНВ после 5 февраля 2026-го.

«Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что, в том числе, негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия»,— сказал Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России (цитата по сайту Кремля).

Как напомнил президент, срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года, что, по его словам, означает «скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы». Он добавил, что Россия готова придерживаться ограничений, чтобы «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений».

К февралю 2027 года власти России, возможно, примут решение о продлении самоограничений, продолжил Владимир Путин. Он уточнил, что действия Москвы будут приниматься «на основе анализа обстановки» и при аналогичных действиях со стороны США. Господин Путин также попросил профильные ведомства «продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны».