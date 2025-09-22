Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а с помощью военно-технических мер, заявил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Пример тому — наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности»,— сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин подчеркнул, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире продолжает деградировать. Россия стремится к укреплению обороноспособности с учетом меняющейся обстановки. Планы в этой сфере реализуются в полном объеме и своевременно, добавил президент.