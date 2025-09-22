Дефицит бюджета Ярославской области увеличится на 9,7 млрд

Дефицит бюджета Ярославской области на 2025 год увеличивается на 9 млрд 699 млн руб. и составит 10 млрд 623 млн руб. Рост запланирован поправками, которые внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Дефицит вырастет в связи с сокращением планируемых доходов и ростом расходов. Доходы бюджета на 2025 год уменьшаются на 5 млрд 730 млн руб. Сокращение связано, в первую очередь, с неналоговыми доходами. В сторону уменьшения пересмотрен план поступлений от продажи материальных и нематериальных активов региона (-5,51 млрд руб.) и арендной платы (-0,44 млрд руб.)

Расходы областного бюджета на 2025 год в целом увеличиваются на 3 млрд 969 млн руб. 1,88 млрд руб. добавляется на финансовый резерв, 1,06 млрд руб. — на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов власти региона, 0,97 млрд — на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, не входящих в указы президента, а также на выплаты сокращаемым чиновникам. 118 млн руб. добавляется на обслуживание государственного долга.

Часть расходов, наоборот, будет сокращена. В частности, на 0,87 млрд руб. уменьшаются затраты на трамвайную концессию за счет эксплуатационного платежа (-0,56 млрд руб.) и инвестиционного платежа (-0,30 млрд руб.). Меняется и ряд других статей.

После корректировки прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета составит 142 млрд 371 млн руб., общий объем расходов — 152 млрд 995 млн руб.

Антон Голицын