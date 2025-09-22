Туроператоры не фиксируют оттока туристов после атаки ВСУ на Крым

После ночной атаки ВСУ на Крым туроператоры не фиксируют оттока туристов и отмены бронирований на полуострове. Как рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, туристы так быстро на подобные события не реагируют.

Фото: Ирина Горбасева, Коммерсантъ

«Нет, туристы не реагируют так быстро. Чтобы изменить семейные планы на поездку, требуется три-четыре дня. Ожидаем, что отдыхающие примут решение не ранее среды-четверга. Пока все едут»,— сообщил господин Ромашкин.

Вице-президент АТОР ранее рассказывал, что в Крыму сейчас находятся 350–400 тыс. туристов. Каждый день приезжают около 5–6 тыс. человек. Туроператоры на связи со своими клиентами в Крыму.

В результате атаки украинских беспилотников в Крыму в ночь на 22 сентября пострадали 16 человек, погибли трое. Удар дронов нанес ущерб нескольким объектам на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты, также пострадало здание школы. Четверо пострадавших в результате случившегося остаются в тяжелом состоянии, двое — в реанимации.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьям погибших выплатят 1,5 млн руб. Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. руб., получившим легкие травмы — по 300 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков