Над Кубанью за ночь сбили 25 беспилотников

Минобороны РФ сообщило о массовой атаке украинских БПЛА в ночь на 22 сентября. По данным ведомства, только над территорией Краснодарского края средствами ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников.

Всего дежурными расчетами ПВО было сбито 114 БПЛА самолетного типа. Кроме Кубани, 25 дронов уничтожили над Ростовской областью, 19 — над Белгородской, 13 — над Астраханской.

В небе над Крымом сбили десять БПЛА, над Брянской областью — семь, над акваторией Азовского моря — пять. Также сбито по три беспилотника над Ярославской и Волгоградской областями, два — над Черным морем, по одному — над Курской и Воронежской областями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА в Стародеревянковской произошло возгорание на электроподстанции. Части сбитых беспилотников также упали на территории частных домов в Славянском районе Кубани.

