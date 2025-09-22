Подстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА в Каневском районе Кубани

В станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края упали обломки БПЛА. Произошло возгорание на электроподстанции, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные и оперативные службы.

В ночь на понедельник, 22 сентября, Краснодарский край и Крым были атакованы БПЛА. В Крымском районе Кубани включили сирены. В поселке Форос в Крыму в здании средней школы произошел пожар после атаки беспилотников.

Вячеслав Рыжков