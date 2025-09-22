Части сбитых БПЛА упали на территории частных домов в Славянском районе Кубани

В Славянском районе Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты сбитых дронов упали на территории трех частных домов, сообщает кубанский оперштаб.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако оказались повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. Также в промзоне после падения обломков БПЛА загорелась трава. На местах работают экстренные и оперативные службы.

В Каневском районе Кубани, как ранее сообщил оперштаб, из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция. Никто не пострадал.

Вячеслав Рыжков