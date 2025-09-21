СКР расследует гибель четырех человек после атаки БПЛА на НПЗ в Самарской области

Следственный комитет России начал расследование в связи с гибелью четырех человек в результате атаки 15 беспилотников ВСУ на Самарскую область. Об этом сообщает информационный центр СКР.

«Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц»,— говорится в сообщении.

БПЛА ВСУ атаковали Самарскую область ночью в пятницу и утром в субботу. Основной удар пришелся на местный нефтеперерабатывающий завод.

В результате атаки беспилотников четыре человека погибли и один пострадал. Медики оказали раненому необходимую помощь. Это была самая массовая атака беспилотников по числу жертв в регионе с начала СВО.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что семьям погибших окажут необходимую помощь. Из-за атаки БПЛА аэропорт Курумоч приостанавливал работу на три часа. Четыре самолета, летевшие в Самару, отправились на запасные аэродромы. Также в Курумоче был задержан и отменен вылет 11 рейсов.

Георгий Портнов