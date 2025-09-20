Атака БПЛА ВСУ на Самарскую область стала самой массовой по числу жертв в регионе

Атака украинских беспилотников на Самарскую область в ночь с 19 на 20 сентября стала самой массовой по числу жертв за всю историю региона с начала СВО. Основная масса БПЛА была нацелена на топливно-энергетический комплекс в регионе, в результате четыре человека погибли и один пострадал.

До этого 2 августа текущего года в результате налета БПЛА на регион погиб один человек. Средства ПВО сбили один беспилотник, и горящие обломки летательного аппарата упали на дачный дом в Куйбышевском районе Самары. Находившийся в здании пожилой мужчина скончался.

Правительство Самарской области разаернуло оперативный штаб под руководством губернатора Вячеслава Федорищева. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь, в том числе материальная.

Георгий Портнов