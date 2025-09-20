Над Самарской областью сбиты 15 беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 149 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 15 БПЛА сбиты над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Это одна из самых масштабных атак беспилотников на регион. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ночью и утром в субботу аэропорт Курумоч на три часа приостанавливал работу. На запасной аэродром были перенаправлены четыре самолета, летевшие в Самару.

До этого массированная атака БПЛА на Самарскую область была предпринята 28 августа. Тогда над регионом был сбит 21 беспилотник.

Георгий Портнов