Над Самарской областью сбиты 15 беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 149 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 15 БПЛА сбиты над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Это одна из самых масштабных атак беспилотников на регион. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ночью и утром в субботу аэропорт Курумоч на три часа приостанавливал работу. На запасной аэродром были перенаправлены четыре самолета, летевшие в Самару.

До этого массированная атака БПЛА на Самарскую область была предпринята 28 августа. Тогда над регионом был сбит 21 беспилотник.

Георгий Портнов